Временный администратор банка «Днистер» ищет инвестора

Временный администратор ОАО «СКБ «Днистер» объявил о поиске инвестора.

Об этом сообщается в издании «Ведомости Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку» (№111).

Согласно сообщению, поиск инвестора проводится с целью финансового оздоровления банка.

Также сообщается, что ориентировочный размер средств, необходимых для увеличения уставного капитала банка, составляет 200 млн. грн. Заявки принимаются до 1 июля 2009 года.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля 2009 года Нацбанк ввел в СКБ «Днистер» временную администрацию.

Временным администратором в банке «Днистер» сроком на один год назначена Мария МАЗУРКЕВИЧ. В банке на шесть месяцев введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов.