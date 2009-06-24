Временный администратор банка «Днистер» ищет инвестора
Для оздоровления банка
Временный администратор ОАО «СКБ «Днистер» объявил о поиске инвестора.
Об этом сообщается в издании «Ведомости Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку» (№111).
Согласно сообщению, поиск инвестора проводится с целью финансового оздоровления банка.
Также сообщается, что ориентировочный размер средств, необходимых для увеличения уставного капитала банка, составляет 200 млн. грн. Заявки принимаются до 1 июля 2009 года.
Как сообщал УНИАН, 16 апреля 2009 года Нацбанк ввел в СКБ «Днистер» временную администрацию.
Временным администратором в банке «Днистер» сроком на один год назначена Мария МАЗУРКЕВИЧ. В банке на шесть месяцев введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов.