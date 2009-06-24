НБУ с 2010 года начнет изъятие из оборота банкнот номиналом 10 и 20 грн.

Национальный банк Украины с 2010 года начнет изъятие из оборота банкнот номинальной стоимостью 10 и 20 гривень образца 1994-1995 гг. и 2000 года. Это предусмотрено в постановлении правления НБУ №325 от 3 июня 2009 года, обнародованном сегодня на сайте регулятора.

В документе содержится обязательство для структурных подразделений Нацбанка и коммерческих банков с 1 января 2010 года принимать банкноты указанного образца, но категорически запрещается их выдача.

«Центральному хранилищу Национального банка Украины: прекратить с 1 января 2010 года подкрепление территориальных управлений банкнотами образца 1994, 1995 годов и выпуска 2000 года; обеспечить неуклонное выполнение установленного порядка приема от территориальных управлений изъятых банкнот, надлежащего контроля за их подлинностью и платежностью, а также осуществление их утилизации», - говорится в документе.

Напомним, на сегодня в денежном обороте Украины находятся банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 гривень.