В Нацбанке спрогнозировали, когда укрепится курс гривни

Курс гривни, который с середины декабря прошлого года снизился по отношению к доллару более чем на 3%, а к евро - на 12,5%, может стабилизироваться и укрепиться в начале лета.

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Об этом на своей странице в сети Facebook написал глава совета НБУ Богдан Данилишин.

По мнению Данилишина, укрепление национальной валюты ожидается при росте объемов экспорта агропродукции (с февраля-марта), при условии сохранения относительно благоприятной конъюнктуры рынка металлургической продукции и сезонного роста спроса на нее (с марта-апреля).

Глава совета НБУ отметил, что существенно способствовать курсовой стабильности будут возобновление сотрудничества Украины с МВФ и получение макрофинансовой помощи от ЕС.

«Надеюсь, что после встречи президента Украины Петра Порошенко и главы МВФ Кристин Лагард Украина активизирует переговорный процесс с МВФ и следующий транш кредита МВФ Украина сможет получить еще до лета», - написал он.

Среди факторов, которые влияли на снижение предложение валюты на рынке и, как следствие, ослабление национальной валюты, Данилишин назвал рост отрицательного сальдо торгового баланса, чрезмерно активные бюджетные расходы в конце 2017 года, межсезонное временное уменьшение экспорта, неполучение Украиной в 2017 году двух из четырех запланированных траншей от МВФ, а также спекулятивные операции некоторых игроков рынка.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк объясняет текущие колебания на валютном рынке сезонными факторами, включая закупку энергоносителей и рост импорта в конце прошлого года накануне новогодних праздников, а также крупными выплатами возмещения по налогу на добавленную стоимость.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года - 30,01 грн/долл. В четверг, 25 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 28,67/28,70 грн/долл.