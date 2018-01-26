Порошенко о рейтинге Doing Business: через короткий промежуток времени мы будем в ТОП-50

Президент Украины Петр Порошенко считает реалистичным вхождение страны в ТОП-50 рейтинга легкости ведения бизнеса от Всемирного банка Doing Business.

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Об этом глава государства заявил в ходе выступления в «Украинском доме» в Давосе (Швейцария).

«Мы на 76-м месте в рейтинге Doing Business. И если вы спросите, доволен ли я, - нет. Через короткий промежуток времени мы будем в ТОП-50, это абсолютно реалистично», - сказал президент.

По словам Порошенко, улучшение условий ведения бизнеса в Украине позволит привлечь иностранных инвесторов и обеспечить ускорение экономического роста.

Как сообщал УНИАН, Украина заняла первое место среди постсоветских стран в рейтинге улучшения делового климата, составленном британским деловым изданием Financial Times.

Также Украина поднялась на 4 позиции - до 76-го места в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка «Doing Business 2018» за счет упрощения получения разрешений на строительство, улучшения защиты прав миноритарных акционеров путем введения обязательства немедленного опубликования информации о транзакциях со связанными сторонами, а также уменьшения ставки единого социального взноса.