Эстония требует от Украины немедленно исключить ее из списка офшорных стран

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что Украина должна незамедлительно исключить страну из списка офшорных стран.

Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и министром финансов Украины Александром Данилюком в Давосе, сообщает Postimees.

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"Отнесение Эстонии Украиной к так называемому налоговому раю – это достойная сожаления ошибка, которую нужно срочно исправить. Данная ситуация означает, что у эстонских предприятий в Украине появились дополнительные обязанности и они от этого каждый день несут убытки. Это неприемлемая ситуация и Эстонии нужно стоять за своих предпринимателей", - заявил Ратас.

Премьер-министр отметил, что ни одна другая страна в мире не причисляет Эстонию к списку офшоров.

"Эстония член Евросоюза и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и наша налоговая политика отвечает всем международным требованиям и стандартам, в том числе законам Украины", - отметил он.

По словам Ратаса, премьер-министр и министр финансов Украины подтвердили, что занимаются этим вопросом.

"Министр финансов пообещал разрешить ситуацию. Надеюсь, что он сделает это по возможности быстро", - заключил Ратас

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2017 года Кабинет министров расширил перечень государств, операции с резидентами которых признаются контролируемыми для целей трансфертного ценообразования.

В перечень государств добавлены следующие страны: Гваделупа, Гватемала, Французская Гвиана, Содружество Доминиканы, Доминиканская Республика, Эстония, Иран, Куба, Лаос, Латвия, Ливан, Маврикий, Мальта, Марокко, Монако, ОАЭ, Сингапур, Грузия и Венгрия.

19 января министр финансов Александр Данилюк заявил, что Минфин рассматривает возможность исключения Эстонии и Латвии из перечня государств, операции с резидентами которых признаются контролируемыми для целей трансфертного ценообразования.