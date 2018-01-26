Порошенко: Украина выполнила 80% требований МВФ, "скрещиваю пальцы" за получение транша в апреле

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о выполнении страной 80% требований Международного валютного фонда и «скрещивает пальцы» за получение пятого кредитного транша в апреле.

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Об этом глава государства сказал в интервью Bloomberg.

«Вероятно, «скрещиваю пальцы», до апреля у нас будет миссия (МВФ - УНИАН), и мы получим следующий транш. Мы, правительство и народ, готовы продолжать сотрудничество с МВФ», - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, 24 января Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард по результатам встречи на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) заявили о согласовании мер по завершению четвертого пересмотра программы сотрудничества и выделению стране пятого транша.

Ранее в МВФ отмечали, что для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша Украине необходимо обеспечить соответствие пенсионной реформы целям сотрудничества, включая долгосрочную финансовую устойчивость Пенсионного фонда, а также принять закон о приватизации, привести тарифы на газ в соответствие с импортным паритетом, а также создать антикоррупционный суд и принять бюджет на 2018 год с дефицитом не более 2,5% ВВП.

Национальный банк ухудшил прогноз получения средств МВФ в 2018 году до 2 млрд долл. с 3,5 млрд долл.

Справка УНИАН. МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл.