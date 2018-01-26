Аудиторская компания из "большой четверки" подала в суд на НБУ

Аудиторская компания "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" подала в суд на Национальный банк Украины с требованием признать незаконным и отменить индивидуальный акт.

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Об этом говорится в зарегистрированном Окружным админсудом Киева иске от 23 января.

«Истец обратился в суд с иском к Национальному банку Украины, в котором просит признать противоправным и отменить индивидуальный акт; признать действия противоправными; обязать совершить определенные действия. Спор возник из-за публично-правовых отношений, которые относятся к юрисдикции административных судов и должен рассматриваться в порядке административного судопроизводства», - говорится в документе.

О каком акте идет речь, не уточняется.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины исключил компанию "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" из Реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков. Основанием для принятия такого решения, по информации НБУ, стало подтверждение "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" недостоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности «Приватбанка».

Компания «ПрайсвотерхаусКуперс» не согласна с решением Национального банка Украины об исключении из реестра аудиторов банков и намерена его обжаловать.