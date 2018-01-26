В прошлом году на Житомирщине экономия благодаря ProZorro увеличилась вдвое - до 33 миллионов - председатель ОГА Гундич

В целом же, общая сумма сэкономленных бюджетных средств в области от самого начала внедрения системы электронных закупок составляет 48,3 миллиона.

В прошлом году в Житомирской области благодаря электронным закупкам через ProZorro удалось сэкономить 33,3 млн грн, что вдвое больше аналогичного показателя 2016-го года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

«Когда мы начали вводить обязательные электронные закупки, было много скептиков, "ходоков", которые просили отменить или разрешить закупки без тендера. Но на сегодня мы видим результат – экономия благодаря ProZorro растет в геометрической прогрессии. В 2017 году удалось сэкономить более 33 млн грн бюджетных средств, что вдвое больше, чем в 2016 году. Когда считаешь, сколько это дополнительных лекарств, медицинского оборудования, строительных материалов для социальных объектов, то сомнений в эффективности таких закупок не возникает», – цитирует пресс-служба ведомства главу облгосадминистрации Игоря Гундича.

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Также по информации департамента экономического развития, торговли и международного сотрудничества ОГА, учреждения Житомирской области в 2017 году через электронные торговые площадки заключили 5 тыс. 913 договоров на общую сумму 224 млн грн.

По результатам торгов в этой системе больше заключили договоров такие коммунальные учреждения, как Житомирская областная детская клиническая больница (344), Житомирская областная клиническая больница им. А.Ф. Гербачевского (270), Бердичевский гериатрический пансионат (258), а также Довбышский психоневрологический интернат (255).

В целом же, общая сумма сэкономленных бюджетных средств в области от самого начала внедрения системы электронных закупок составляет 48,3 млн грн.