Потихоньку укрепляется: гривня "отвоевала" у доллара 13 копеек

Котировки гривни на межбанке к середине торгов установились на уровне 28,54/28,57 грн/долл.

В пятницу, 26 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 28,54/28,57 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 13 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 35,58/35,61 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,5110/0,5118 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 28,5655 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 180 сделок на сумму 91,88 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 25 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 28,67/28,70 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 35,80/35,83 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,5133/0,5142 грн/рубль.