В Давосе нашли альтернативу показателю ВВП

Новый показатель учитывает не только ВВП, а еще 11 параметров, чтобы полнее отражать реальное положение дел в стране.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе рассказали о альтернативную систему оценки экономического развития стран - современном аналоге валового внутреннего продукта (ВВП), сообщает Meduza.

Систему оценки назвали индекс инклюзивного развития (Inclusive Development Index).

Читайте также"За общее будущее в расшатанном мире": в Давосе стартовал Всемирный экономический форум (фото, видео)

По замыслу ВЭФ, он должен "информировать общество и помогать устойчивому и инклюзивном экономическом развитии". Этот показатель учитывает не только ВВП, а еще 11 параметров, чтобы более полно отражать реальное состояние дел в стране.

Всего в индексе 12 показателей, которые разделены на три группы:

Рост и развитие: ВВП на душу населения, ВВП на одного работника, ожидаемая продолжительность жизни, занятость населения.

Инклюзивность: коэффициент расслоения общества по доходам, уровень бедности, коэффициент расслоения общества по распределению богатства, медианный доход.

Преемственность поколений и устойчивость развития: скорректированные чистые сбережения, парниковая интенсивность ВВП, государственный долг, коэффициент демографической нагрузки.

Из всех этих показателей складываются сначала групповые индексы, а потом получается итоговый - их среднее арифметическое.

По подсчетам ВВП и индекса инклюзивного развития - в лидерах остается Норвегия, Люксембург и Швейцария. Но, например, Исландия, которая по ВВП лишь 12-а, вырвалась на второе место по инклюзивности.

Есть неожиданные лидеры и среди развивающихся стран. Азербайджан (26-й по ВВП) оказался на третьем месте. Первые строчки в обоих случаях остались за европейскими странами: Литва, Венгрия и Латвия.

Отличия также есть в США. Америка находится на 23-м месте из 30 по инклюзивности среди развитых стран. Такой результат объясняется короткой продолжительностью жизни, высокой бедностью, очень высокой степенью неравенства и размером госдолга.

Отмечается, что новый индекс нужен, чтобы показать, как обманчиво может выглядеть успех, измеряемый только по производственной мощности государства.