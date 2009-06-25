Иена падает по отношению к евро

Курс японской иены падает по отношению к более прибыльным валютам после того, как стало известно, что инвесторы больше покупают зарубежные активы, чем продают уже седьмую неделю подряд, сообщает k2kapital..

Иена теряет свои позиции также и по отношению к австралийскому и новозеландскому доллару вследствие роста азиатских фондовых рынков.

На курс американского доллара, в свою очередь, положительно повлияли заявления министра финансов Японии, согласно которому страна поддерживает статус доллара в качестве мировой резервной валюты.

Курс евро по отношению к иене составляет в настоящее время 134,26 иены, а не 133,23 иены, как в предыдущую сессию. Курс японской валюты по отношению к американской составляет 96,05 иены за доллар против 95,66 иены за доллар в предыдущую сессию. Курс доллара по отношению к евро составляет $1,3954 за евро против $1,3930 в предыдущую торговую сессию.