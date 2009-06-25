Цены на золото и серебро выросли

Цены на золото и серебро в среду 24 июня выросли. Трейдеры опасаются, что власти США не смогут вовремя вывести из экономики средства, потраченные на преодоление кризиса, и это приведет к инфляции, сообщает k2kapital..

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, августовские фьючерсы на поставку золота закрылись ростом на 1% на отметке $919,50 за тройскую унцию.

Июльский контракт на поставку серебра закрылся ростом на 0,5% на отметке $13,91 за тройскую унцию. Июльский контракт на поставку платины подорожал на 0,2% до $1167,50 за унцию. Сентябрьский контракт на поставку палладия вырос на 0,2% до $237,45 за тройскую унцию.

Июльские фьючерсы на поставку меди подорожали на 3,2% до $2,268 за фунт. Причиной столь значительного роста стало повышение экономического прогноза от Организации экономического сотрудничества и развития.