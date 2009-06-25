ФРС США сохранила учетную ставку на рекордно низком уровне

Федеральная резервная система США (ФРС), как и ожидалось, оставила без изменений базовую процентную ставку в диапазоне 0 – 0,25%. Данное решение было принято Комитетом по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC), сообщает k2kapital.

Отмечается, что за последнее время темпы рецессии замедлились, однако ситуация в американской экономике по-прежнему остается сложной.

Напомним, учетная ставка была установлена ФРС США в диапазоне 0 – 0,25% 16 декабря 2008 года. При этом, по мнению аналитиков, рекордно низкий уровень базовой ставки будет сохранен ФРС продолжительное время, возможно, до середины 2010 г.