ЕЦБ выделил банкам рекордные 442 млрд. евро

Европейский центральный банк выделил банкам рекордные 442 млрд. евро для увеличения ликвидности и дальнейшего оживления кредитных рынков еврозоны, сообщает k2kapital со ссылкой на Fox News.

Процентная ставка по кредитам, выданным банкам на 1 год, составила 1%.

В аукционе на получение кредитов принял участие 1121 банк. При этом, кредиты получили все банки, подавшие заявки. Средства будут зачислены на счета банков в четверг 25 июня.

Предыдущий рекорд по объему предоставленных кредитов банкам был поставлен в декабре 2007 года. Тогда ЕЦБ выделил банкам еврозоны 348,6 млрд. евро.