Гройсман рассказал, когда Украина может получить очередной транш МВФ

Глава правительства выразил уверенность в том, что Украина выполнит все "домашние задания" для продолжения сотрудничества с Фондом.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует получение нашей страной пятого кредитного транша Международного валютного фонда в первой половине текущего года. Об этом глава правительства сообщил в интервью одному из украинских телеканалов.

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"Я думаю, что, включительно с июнем, это может произойти в первом полугодии 2018 года", - сказал премьер, отвечая на вопрос о сроках получения очередного транша.

При этом глава правительства выразил уверенность в том, что Украина выполнит все "домашние задания" для продолжения сотрудничества с Фондом.

"Я уверен, что мы абсолютно точно выполним необходимые домашние задания, в том числе и создание Антикоррупционного суда, что предусмотрено нашей общей программой действий. Я считаю, что это решение нужно Украине и украинцам, нужно быстрее принимать это решение, и принимать его совместно с международными партнерами", - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 26 января президент Украины Петр Порошенко заявил о выполнении страной 80% требований Международного валютного фонда и подчеркнул, что ожидает получение пятого кредитного транша в апреле.

Ранее в МВФ отмечали, что для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша Украине необходимо обеспечить соответствие пенсионной реформы целям сотрудничества, включая долгосрочную финансовую устойчивость Пенсионного фонда, а также принять закон о приватизации, привести тарифы на газ в соответствие с импортным паритетом, а также создать антикоррупционный суд и принять бюджет на 2018 год с дефицитом не более 2,5% ВВП.

Национальный банк ухудшил прогноз получения средств МВФ в 2018 году до 2 миллиардов долларов с 3,5 миллиарда долларов.

Справка УНИАН. МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 миллиарда долларов. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 миллиарда долларов.