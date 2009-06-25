Министр финансов РФ: доллар останется резервной валютой

Доллар останется основной резервной мировой валютой еще как минимум "примерно ближайшие десять лет", заявил российским журналистам вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин после выступления на Конференции ООН по противодействию глобальному кризису, сообщает РИА Новости.

Прежнее заявление Кудрина на встрече финансовой "восьмерки" в Лечче (Италия) 13 июня о том, что "сейчас о других резервных валютах говорить еще рано" и что кризис "не поколебал основы доллара" стало одним из факторов, вызвавших рост американской валюты на мировых рынках.

В среду глава российского Минфина уточнил, что такая ситуация, вероятнее всего, сохранится в ближайшее десятилетие.

"Сейчас доллар в мире основная резервная валюта, на втором месте - евро, она, конечно, существенно отстает от доллара, затем следуют иена, фунт стерлингов. Изменить эту структуру не так просто", - сказал Кудрин.

Он напомнил, что "все расчеты в мире ведутся или в долларах, или в евро - даже между странами, которые не торгуют между собой в долларах, расчеты проводят в долларах".

По мнению вице-премьера, "это говорит, что (американская) валюта удобная для использования". В том, что касается перспектив сохранения за долларом лидирующей позиции, "конечно, очень многое зависит от стабильности американской экономики, от ее выхода из кризиса, от того, с какими возможностями она выйдет из кризиса".

"В данном случае - я и в своем прежнем выступлении говорил - в ближайшие десять лет примерно мы не можем говорить о каких-то существенных изменениях структуры резервных валют в мире. Подзнее - это уже зависит опять же от усилий стран по созданию валютных союзов, по либерализации своих экономик - как, например, в случае с Китаем. Если Китай пойдет по этому пути, создаст конвертируемую валюту из юаня, то не раньше, чем через 10 лет, а скорее всего - позднее, мы можем говорить о создании новой резервной валюты, которая будет завоевывать свое положение постепенно. Но, тем не менее, китайская валюта может стать заменой", - сказал российский министр финансов.

При этом он не исключил и других сценариев.

"А может быть, Китай будет создавать валютный союз - этого я не знаю. Это будет происходить за рубежом, в десятилетия - в этом смысле все мои оценки", - уточнил Кудрин.

По его словам, "внутри десятилетия мы можем прогнозировать стабильность использования американской валюты, за пределами десятилетия - это зависит от тех шагов, действий, которые предпримут страны, мировое сообщество по выработке стабильной мировой валютной системы".

В своем выступлении на Конференции ООН по мировому финансово-экономическому кризису вице-премьер РФ заявил, что мировому сообществу "необходимо создание новой устойчивой мировой валютной системы, в которой бы разные валюты имели место и обеспечивали ее общее устойчивое развитие".