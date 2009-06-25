Кудрин: Россия избежит кредитного кризиса

Кризиса на рынке кредитования в России удастся избежать за счет поддержки банков государством, даже несмотря на рост числа невозвратов, заявил журналистам вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин, принимающий участие в Конференции ООН по мировому финансовому кризису, сообщает РИА Новости.

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), обнародованным накануне, у каждой четвертой российской семьи (26%) есть непогашенный кредит.

Алексей Кудрин уверяет, что у правительства "есть неплохие инструменты рефинансирования и поддержки как наших граждан, так и банков".

"Увеличение невозврата будет происходить, но кризиса избежим в результате поддержки банков в части пролонгации этих кредитов и выполнения своих обязательств. То есть сам кризис можно избежать", - сказал министр финансов России.

Он пояснил, что сейчас "большинство кредитов, которые не могут быть возвращены, пролонгируются". Но при этом признал, что "часть из них нужно погашать, или применять меры ответственности".

Поясняя механизм поддержки правительством банков, столкнувшихся с проблемой невозврата кредитов заемщиками Кудрин сказал, что таким банкам "мы помогаем в виде капитализации".