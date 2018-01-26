Хмельные госзакупки: портовики Одесской области "затарились" пивом на полмиллиона гривень

Накануне Нового года Одесский филиал Государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" приобрел солодового пива на 240 тысяч гривень.

За 2017 год одесские и южненские портовики выпили пива более чем на полмиллиона гривень.

Об этом сообщает ОО "Офис Регионального Развития" (ОРР) на странице в Facebook.

"Накануне Нового года Одесский филиал Государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" приобрел солодового пива на 240 тысяч гривень. И произошло это второй раз за год. Коллеги портовиков из Южного также основательно "затарились" пивом", - говорится в сообщении.

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Как рассказали в "Офисе Регионального Развития", первый пивной тендер 2017 года состоялся в мае. Эта информация опубликована на портале публичных закупок ProZorro. Тогда "Пиво в кегах, бутылках, банках фасованные в ассортименте" обошлось Администрации Одесского морского порта в 200 тысяч гривень. Тендер выиграло ООО "ШАТЛ КОМЕРС".

Второй тендер состоялся в ноябре прошлого года. На этот раз заказчиком стал Южненский филиал АМПУ. Пиво стоило предприятию почти 100 тысяч гривень, а победителем тендера стало ООО ПКФ "КОМТОП".

Третья закупка состоялась в декабре, перед Новым Годом. "И снова Одесский филиал, и победитель – снова "ШАТТЛ КОМЕРС". Брали солодовое кегами по 30 и 50 литров, а также в обычных бутылках", - пишут в ОРР.

Отмечается, что ОО "Офис Регионального Развития" уже подготовил соответствующее обращение, чтобы узнать, для чего Администрации портов за бюджетные средства закупать пиво.

"Тем более, что практика "хмельных закупок", очевидно, не новая. Например, в 2011 году "Одесский морской торговый порт" потратил почти 400 тысяч гривень на 45 тысяч литров пива для своих сотрудников", - добавили в ОРР.