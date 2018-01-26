Нацбанк упростил продажу валюты для бизнеса

Очередные шаги по валютной либерализации разработаны с учетом предложений, поступивших от бизнеса и участников рынка.

Национальный банк Украины усовершенствовал условия продажи иностранной валюты клиентами банков на межбанковском валютном рынке. Об этом говорится в сообщении на сайте Национального банка со ссылкой на соответствующие изменения, утвержденные постановлением НБУ №7 от 25 января 2018 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины".

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Регулятор определил право клиента подавать заявление о продаже иностранной валюты в любой уполномоченный банк по собственному выбору.

Национальный банк также уточнил сроки продажи банком иностранной валюты клиентов. Уполномоченный банк по-прежнему обязан по поручению клиента осуществлять продажу его собственных средств в иностранной валюте не позднее чем за пять рабочих дней, начиная со дня списания этих средств с текущего счета клиента, открытого в этом банке. Но регулятор уточнил, что в случае, если средства для продажи перечисляются клиентом из другого уполномоченного банка, продажа этой валюты осуществляется в пятидневный срок со дня зачисления таких средств на корреспондентский счет уполномоченного банка.

"Эти очередные шаги по валютной либерализации разработаны с учетом предложений, поступивших от бизнеса и участников рынка. Как следствие, бизнес получит более широкие возможности для выбора оптимального курса продажи валюты. Также указанные изменения создадут надлежащие условия для развития экономической конкуренции на межбанковском валютном рынке Украины. В то же время эти шаги не будут иметь существенного влияния на состояние валютного рынка", - говорится в сообщении регулятора.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк анонсировал смягчение административных ограничений на валютном рынке Украины, установленных в течение 2014-2015 годов для стабилизации курса национальной валюты, с оговоркой, что полная валютная либерализация возможна после вступления в силу нового Закона "О валюте" и внедрения в Украине эффективного налогового законодательства.

В настоящее время на рынке продолжает действовать ряд ограничений НБУ для граждан и бизнеса, включая обязательную продажу 50% валютной выручки, предварительное депонирование гривни для покупки валюты по заявкам клиентов и однодневный лимит покупки наличной валюты физлицами в эквиваленте 150 тысяч гривень в день.