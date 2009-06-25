Обама и Меркель встретятся 26 июня

Ангела Меркель и Барак Обама в ДрезденеКанцлер Германии Ангела Меркель 26 июня в Вашингтоне встретится с президентом США Бараком Обамой. Белый дом сообщил, что переговоры охватят "широкий спектр глобальных проблем, затрагивающих обоюдные интересы", сообщаетhttp://www.dw-world.de/dw/0,,298,00.htmlНемецкаяволна.

Глава правительства ФРГ впервые будет принята президентом США в Белом доме в Вашингтоне.

На публике Барак Обама и Ангела Меркель (Angela Merkel) обычно похлопывают друг друга по плечу и уверяют в том, что между ними нет разногласий. Однако американская пресса указывает на то, что Меркель критично оценивает некоторые действия Обамы по выводу США из экономической рецессии. Прежде всего речь идет о мерах, которые многие эксперты в Европе характеризуют как протекционистские.

Атмосфера не будет безоблачной

Кроме того, канцлер не выказывает желания удовлетворить просьбу Вашингтона увеличить присутствие сил НАТО в Афганистане за счёт контингента Германии и расширить сферу его деятельности, пока ограниченную севером страны.

Горькую пилюлю Берлин подсластил принятым на прошлой неделе решением перебросить в Афганистан четыре самолёта-разведчика, а с ними - еще дополнительно 300 военнослужащих. Но лишь временно, до декабря этого года. Так что атмосфера встречи вряд ли будет безоблачной, полагают вашингтонские обозреватели.

Нет запросов – нет ответов

Вдобавок ко всему Германия, ратовавшая громче многих других стран Европы за закрытие тюрьмы на базе США Гуантанамо, пока отказывается принять у себя тамошних узников, даже уйгуров, которых американский суд признал "не представляющими опасности". Правда, на встрече двух лидеров в Дрездене в начале июня Обама заявил: "Канцлер готова обсуждать вопрос о заключенных Гуантанамо. Однако мы не обращались с ней с конкретными просьбами и не получили от нее никаких конкретных ответов".

У Германии тоже есть претензии к США, прежде всего за то, что Вашингтон не оказал Берлину помощи в поисках покупателя для компании Opel - дочернего предприятия обанкротившегося автогиганта General Motors. Хотя и Ангела Меркель на встрече в Дрездене заверила: "Работать с американским президентом доставляет удовольствие, так как очень глубокая и аналитическая дискуссия, которую мы с ним ведем, зачастую приводит нас к единому мнению". В ответ Обама назвал замечательными отношения не только между США и Германией, но и между правительствами двух стран.

Отнюдь не игрушечная популярность

Как бы там ни было, на популярность Меркель в США взаимные упреки никак не влияют. Уже три года подряд журнал Forbes ставит ее во главу списка самых влиятельных женщин мира. Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер высоко оценил ее не только как государственного деятеля, но и как женщину: "Я слышал, что уже изготовили куклу, похожую на нее. Это здорово, ведь это самый верный признак популярности, поверьте мне". Кому, как не Шварценеггеру, говорить об этом, ведь куклы с его подобием продают во всех магазинах игрушек.

Обозреватель новостной телесети Fox News Нил Кавуто накануне визита канцлера ФРГ заметил: "Уже четыре года Ангела Меркель накачивает себе мышцы популярности и влияния. Её называют "железной Энджи". Так на английский лад звучит имя Меркель - по аналогии с "железной Мэгги", бывшим британским премьером Маргарет Тэтчер. Один из зрителей тут же откликнулся на эту оценку, прислав СМС: "Она харизматична, она искренна во всем, что делает. Она стопроцентно на своем месте и, безусловно, заслуживает высшей похвалы".