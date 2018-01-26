Что будет с долларом и евро после выходных: Нацбанк укрепил официальную гривню

Официальный курс НБУ на 29 января: 100 USD – 2854,8638 гривни; 100 EUR – 3550,3086 гривни; 10 RUR – 5,1136 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 29 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2854,8638 (26 января – 2874,5248)

100 EUR – 3550,3086 (26 января – 3566,4229)

10 RUR – 5,1136 (26 января – 5,1396)

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Как сообщал УНИАН, 26 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 28,47/28,50 гривни/доллар.

Гривня укрепилась по отношению к доллару на 20 копеек с открытия торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 35,39/35,41 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,5079/0,5089 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 28,7452 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 682 сделки на сумму 416,88 миллиона долларов.