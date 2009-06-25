КНР за стабильность основных резервных валют

Мировой финансовый кризис показал, что основные резервные валюты должны оставаться стабильными, заявил министр иностранных дел Китая Ян Цзечи, сообщает Рейтер.

"Страны всего мира понесли огромные потери из-за глобального финансового кризиса и рецессии", - сказал Ян на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, посвященном влиянию экономического кризиса на развивающиеся страны.

"Один из важных выводов, который все мы сделали, заключается в том, что важно поддерживать курсы основных валют относительно стабильными и создавать диверсифицированную и рациональную международную валютную систему".

В марте Китай предложил, чтобы в будущем резервной валютой стали специальные права заимствования (SDR) Международного валютного фонда, что помогло бы снизить зависимость от доллара, который сейчас является основной валютой в составе международных резервов.

Однако Пекин высказывал свое мнение не столь открыто, как российские власти, заявления которых о необходимости новой резервной валюты спровоцировали падение доллара на прошлой неделе.

SDR представляют собой специальную расчетную единицу МВФ, курс которой определяет корзина валют - в настоящий момент это доллар, евро, иена и фунт стерлингов. Состав корзины должен быть пересмотрен в конце 2010 года.