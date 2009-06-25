Турецкий Denizbank начал расчеты в российских рублях

Четвертый по счету турецкий банк начал предоставлять услуги по операциям с российским рублем. Как сообщает сегодня местная печать, о переходе к рублевым расчетам объявил Denizbank, сообщает Прайм-ТАСС.

По словам заместителя генерального директора банка Боры Боджугоза, новые продукты и услуги значительно упростят жизнь клиентов и дадут возможность увеличить торговый оборот между Россией и Турцией. Банк рассчитывает обеспечить полный спектр услуг, связанных с импортно-экспортными операциями, переводом средств между счетами, платежными поручениями, обменом российской валюты.

Denizbank, 75% капитала которого принадлежит крупному французско-бельгийскому банку CJSC Dexia Bank, уже в течение двух лет работал с рублем в ограниченном формате, предоставляя услуги по обмену валюты и заключая форвардные сделки