В Нацбанке рассказали, когда ожидается приезд миссии МВФ в Украину

По словам председателя Совета НБУ, важнейшим результатом форума в Давосе является то, что Украину начинают воспринимать как активного переговорщика.

В середине февраля в Украину может приехать миссия Международного валютного фонда. Об этом заявил председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

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В эфире 5 канала он рассказал о том, что встреча президента Украины Петра Порошенко с директором-распорядителем МВФ была результативной. "Главным результатом Давоса является то, что Украину начинают воспринимать как активного переговорщика. И я думаю, что даже встреча Президента Украины с Кристин Лагард, директором-распорядителем Международного валютного фонда, их получасовой разговор – об этом свидетельствует и пресс-конференция Президента Украины, и сама Лагард – имеет соответствующие результаты", – сказал Данилишин.

Данилишин добавил: "Мы ожидаем приезд миссии МВФ где-то в середине февраля".

Как сообщал УНИАН, 24 января Порошенко и Лагард по результатам встречи на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) заявили о согласовании мероприятий по завершение четвертого пересмотра программы сотрудничества и выделении стране пятого транша.