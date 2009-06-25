ВР намерена поднять минимальную зарплату

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» (относительно размеров прожиточного минимума и размера минимальной заработной платы).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 243 народных депутата из 438 зарегистрировавшихся в сессионном зале.

Не голосовала в полном составе фракция БЮТ.

Данным законопроектом предусматривается утвердить на 2009 год прожиточный минимум на одного человека в расчете в месяц в размере 808 грн., с 1 октября – 848 грн., и для тех, кто относится к основным социальным и демографическим группам населения: детей в возрасте до 6 лет – с 1 июля 727 грн., с 1 октября – 764 грн.; детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 июля – 930 грн., с 1 октября – 987 грн.; трудоспособных лиц: с 1 июля – 860 грн., с 1 октября – 900 грн.; лиц, которые утратили трудоспособность: с 1 июля – 644 грн., с 1 октября – 674 грн.

Также законопроектом предусмотрено установить с 1 июля 2009 года размер минимальной зарплаты 825 грн., с 1 октября – 864 грн. и с 1 декабря – 900 грн. в месяц.

В сессионном зале возникла дискуссия о необходимости принятия уже сегодня данного законопроекта сразу во втором чтении и в качестве закона.

Это предложение не было поддержано, поскольку за него не проголосовали фракции БЮТ и Блок Литвина.

Также не было поддержано предложение рассмотреть и принять во втором чтении и как закон, данный законопроект на следующей пленарной неделе, 7-10 июля.

За это решение проголосовало всего 215 народных депутатов из 436 зарегистрированных в сессионном зале.

Фракция Партии регионов настаивала на том, чтобы именно сегодня данный законопроект проголосовать как закон.

В ответ Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сказал: «Моя позиция по этому вопросу следующая: необходимо поддержать данный законопроект как закон, но при одном условии – передать власть Партии регионов, чтобы это выполнялось, но вы прекрасно понимаете, что как не выполняли до сих пор, что касается людей, так и выполнять дальше не будете».