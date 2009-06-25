Резервный фонд пополнят на 300 млн. грн.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», внесенный правительством.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 236 из 440 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

С целью принятия безотлагательных мер в случае возникновения чрезвычайных и других непредвиденных ситуаций, надлежащего финансового обеспечения выполнения функций Государственным комитетом по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, недопущения задолженности по оплате коммунальных услуг и энергоносителей, обеспечения деятельности украинских миротворческих контингентов, капитального ремонта вертолетов Ми-24, Ми-8 из состава Миссии ООН в Либерии предлагается увеличить расходы государственного бюджета на 400,9 млн. грн.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в соответствии со статьей 24 Бюджетного кодекса, в Законе «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» расходы по бюджетной программе 3511030 «Резервный фонд» утвержденные в сумме 1000 млн. грн., что составляет 0,52% объема расходов общего фонда государственного бюджета.

Состоянием на 15 июня 2009 года нераспределенный остаток средств резервного фонда государственного бюджета составляет 453,7 млн. грн.

Исходя из анализа количества чрезвычайных ситуаций, которые произошли в 2008 году и объема средств резервного фонда государственного бюджета, который был направлен на преодоление их последствий, дополнительная потребность в средствах резервного фонда государственного бюджета на 2009 год составляет по бюджетной программе КПКВ 3511030 «Резервный фонд» 300 млн. грн. или 0,67% объема расходов общего фонда государственного бюджета.

Законопроектом предусмотрено выделение средств Министерству обороны дополнительных средств в сумме 100 млн. грн. по бюджетной программе КПКВ 2101230 «Обеспечение деятельности в международных миротворческих операциях», в частности на: денежное обеспечение личного состава – 20 млн. грн.; капитальный ремонт вертолетов Ми-8, Ми-24 – 80 млн. грн.

Кроме того, предлагается увеличить расходы по бюджетной программе КПКВ 8681010 "Руководство и управление в сфере регуляторной политики и предпринимательства" в сумме 0,9 млн. грн. Дополнительные расходы общего фонда предлагается осуществить за счет увеличения внутренних заимствований в сумме 400,9 млн. грн.