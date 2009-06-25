Межбанк: доллар растет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,6635/7,6915, к 12:00 цены выросли до 7,6920/7,7020 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2448/0,2461, к 12:00 цены поднялись - 0,2460/0,2467. На российском валютном рынке курс доллар-рубль повысился и к 12:00 установился на уровне 31,2325 (+0,0524).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3934/1,3936, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6755/10,7140, к 12:00 цены ушли вверх - 10,7235/10,7415.