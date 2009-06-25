Цены на страхование грузов выросли в 20 раз

Расходы на страхование грузов от нападений пиратов подскочили в 20 раз после того, как число атак морских разбойников в районе Африканского Рога удвоилось в I квартале этого года, сообщает k2kapital со ссылкой на Bloomberg.

Нападения на крупные коммерческие суда, среди которых оказался и саудовский супертанкер Sirius Star с 2 млн. баррелей нефти на борту, послужили толчком к росту общей суммы рисков по договору страхования.

По словам руководителей страховых компаний, пиратство "представляет собой довольно сложную часть при оценке рисков", так как разбойники часто действуют вдали от береговой линии. Если в середине 2008 года при страховании судов при проходе через Аденский залив страховой сбор составлял 0,05% от стоимости груза, то в последнее время этот показатель вырос до 0,1%.

В соответствии с данными страховщика Allianz SE, число пиратских нападений вблизи Сомали за первые 3 месяца этого года по сравнению с I кварталом прошлого практически удвоилось, с 53 до 102. В результате, владельцы танкеров и контейнерных судов теперь вынуждены платить по $40 тыс. за сопровождение через опасную зону, сообщил исполнительный директор Bergen Risk Solutions Арильд Нодланд (Arild Nodland).