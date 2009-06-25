Банк «Киев» увеличит уставный капитал

Банк «Киев» принял решение об увеличении уставного капитала на 3 млрд. 565,294 млн. грн. – до 3 млрд. 567,544 млн. грн. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно информации, соответствующее решение было принято временным администратором банка 23 июня 2009 года.

К размещению будет предложено 356 529 400 000 штук простых именных акций номинальной стоимостью 0,01 грн. каждая, общей номинальной стоимостью – 3 млрд. 565,294 млн. грн.

Размещение будет закрытым (частным) и проходить оно будет в два этапа: с 25 по 30 июня и с 1 по 31 июля 2009 года. На втором этапе реализуется право государства в лице Министерства финансов Украины на приобретение акций.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины своим постановлением от 9 февраля 2009 года ввел временного администратора в АКБ «Киев». Временным администратором в банк назначен независимый эксперт Виктор МИРОНЕНКО.

Уставный капитал банка был уменьшен в 100 раз – с 225 млн. грн. до 2,25 млн. грн.

Справка УНИАН. 10 июня 2009 года Кабинет министров принял постановление о докапитализации первых трех негосударственных банков. Размер докапитализации "Укргазбанка" составит 3,1 млрд. грн., что будет соответствовать доли государства в его уставном капитале 81,578947368%, «Родовид Банка» - 2 млрд. 808,515 млн. грн. и 99,972128268%, банка "Киев" – 3 млрд. 565,294 млн. грн. и 99,936931402% соответственно.