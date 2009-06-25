«Родовид Банк» увеличит уставный капитал на 2,8 млрд. грн.

Временный администратор АО «Родовид Банк» Сергей ЩЕРБИНА принял решение об увеличении уставного капитала банка на 2 млрд. 808 млн. 514 тыс. 999,8 грн. путем увеличения количества акций существующей номинальной стоимости.

Об этом сообщается на сайте ГКЦБФР.

Планируется дополнительно выпустить 1 млрд. 560 млн. 286 тыс. 111 простых именных акций номиналом 1,8 грн. каждая. Акции выпускаются в документарной форме.

Также сообщается, что оплата по договорам купли-продажи акций осуществляется акционерами – исключительно в денежной форме, государством в лице Министерства финансов – путем обмена на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Размещение акций допэмиссии планируется провести в два этапа: первый – с 25 по 30 июня 2009 года – реализуется первоочередное право акционеров на приобретение акций допэмиссии пропорционально своим долям; второй – с 1 по 31 июля 2009 года – реализуется право на приобретение акций государством в лице Минфина.

Кроме того указывается, что после проведения дополнительной эмиссии акций банка доля государства в капитале банка будет составлять 99,9721%.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 16 марта т.г. ввел в ОАО «Родовид Банк» временную администрацию сроком на один год. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов введен на шесть месяцев – с 16 марта по 15 сентября 2009 года.

На сегодняшний день временным администратором в банке является независимый эксперт Сергей ЩЕРБИНА.

5 июня временный администратор «Родовид Банка» принял решение об уменьшении уставного капитала банка на 434,217 млн. грн. – до 783 тыс. грн. путем уменьшения номинальной стоимости акций с 1000 грн. до 1,8 грн.

10 июня Кабинет Министров Украины принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».

Справка УНИАН. ОАО «Родовид Банк» зарегистрировано в 1990 году.

Активы банка на 1 апреля составляли 10 млрд. 987 млн. 792 тыс. грн., обязательства – 9 млрд. 750 млн. 80 тыс. грн., собственный капитал – 1 млрд. 237 млн. 712 тыс. грн., уставный капитал – 435 млн. грн.

По итогам первого квартала 2009 года чистая прибыль «Родовид Банка» составила 1,529 млн. грн.

По данным банка, на 1 апреля 2009 г. основным его акционером являлось ООО «РБ Капитал-Групп», которое владело 76,7798% акций.

Президентом банка является Сергей БУБКА.