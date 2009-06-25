Распределение кредита МВФ должна контролировать ВР

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ требует, чтобы средства, полученные Украиной в качестве кредита Международного валютного фонда, распределялись открыто, прозрачно и под контролем Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время своей рабочей поездки в Запорожье.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что его политическую силу волнует вопрос, как и куда правительство направляет кредиты МВФ. Ведь, по его мнению, эти средства должны использоваться лишь на первоочередные приоритетные цели в условиях сложной экономической ситуации.

«Это, в первую очередь, социальная защита. Этих денег хватит до конца года, если сейчас увеличить минимальную зарплату и прожиточный минимум», - убежден В.ЯНУКОВИЧ.

Вторым направлением, куда, по мнению Партии регионов, необходимо направить международные кредиты, является развитие реального сектора экономики, отметил он.

«Мы не имеем информации, как сейчас используются эти средства», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что это средства, которые будут возвращать “уже наши дети и внуки”.

В связи с этим он отметил: «Нельзя допустить, чтобы эти средства использовались лишь на усмотрение какой-то кучки политиков, которая уже много лет назад фактически пустила страну под откос».

В.ЯНУКОВИЧ выдвинул требование относительно обеспечения прозрачности использования кредитов, чтобы «решения по ним принимались не кулуарно Президентом и премьер-министром, а под контролем Верховной Рады, как это предусматривает закон».