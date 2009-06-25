«АСКА» застраховала кубок УЕФА

Страховая компания «АСКА» и футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) подписали договор страхования имущества. Застрахованный по этому договору объект – кубок УЕФА, завоеванный украинской командой в этом сезоне. Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Кубок, представляющий собой серебряную чашу весом около 16 кг, застрахован на сумму 50 тыс. евро на случай повреждения или уничтожения в результате пожара, вандализма, грабежа или механических повреждений при хранении и транспортировке.

На сегодня один из наиболее почетных трофеев в мировом футболе находится в распоряжении донецкой команды. По доброй традиции, сложившейся в командных видах спорта, каждый игрок команды-победительницы имеет право привезти почетный трофей к себе на родину. Этим правом уже воспользовалось несколько украинских футболистов. В частности, еврокубок в июне побывал во Львове, Хмельницком и Изяславе, в ближайшем будущем на приз получат возможность полюбоваться жители Днепропетровска, Лозовой, Кировограда и Киева. В планах футбольного клуба «Шахтер» - вояж кубка по городам Донбасса. После этого, очевидно, своим правом получить частичку славы воспользуются и многочисленные легионеры дончан – в этом случае серебряная чаша посетит Польшу, Чехию, Хорватию, Сербию, Румынию и даже сможет пересечь океан вместе с многочисленными латиноамериканскими легионерами «горняков».

В СК «АСКА» отметили, что, как показывает практика такого рода мероприятий, демонстрация еврокубка вызывает ажиотаж среди любителей футбола. Помимо общения с футбольными кумирами, болельщики получают возможность сфотографироваться на фоне трофея. В связи с этим кубок круглосуточно находится под охраной; по регламенту, посторонние лица не имеют права прикасаться к нему.

При этом страховщик подчеркивает, что страхование кубка УЕФА – не просто формальность. В истории мирового футбола уже имели место случаи, подтверждающие необходимость страхования призов. Так, в 1966 году в Англии был похищен Кубок Мира - «Богиня Нике». Впоследствии статуэтку богини нашли, но в 1983 году она была похищена вновь – уже в Бразилии, вместе с Панамериканским кубком, завоеванным бразильцами в 1963 году, и Кубком за победу в чемпионате Южной Америки 1972 года. А в 2003 году из клубного музея амстердамского «Аякса», расположенного на территории стадиона клуба, был украден один из самых раритетных экспонатов – кубок «Гуден Мербекен».

Также СК отмечает, что спортивным трофеям могут грозить и другие опасности. В минувшем году, во время пребывания кубка УЕФА в России, у самолета, в котором перевозили трофей, отказал двигатель, но, к счастью, его удалось благополучно посадить. В Перми футбольный фанат, желая дотронуться до раритета, попытался запрыгнуть на двухметровый постамент, на котором стоял кубок, – охрана буквально словила болельщика в полете, иначе ценный приз мог упасть с высоты. А в Манчестере, на церемонии награждения питерского «Зенита», один из пожилых вип-гостей, увидев, как капитан питерцев Анатолий ТИМОЩУК поднял кубок над головой, решил повторить этот трюк, и едва не уронил 16-килограммовую чашу. Подобный казус случился с футболистом «Ливерпуля» Миланом БАРОШЕМ – во время отмечания победы в Лиге чемпионов в семейном кругу он уронил Кубок Чемпионов с пианино и повредил его ручку.

«Мы осознаем всю ответственность, которая теперь лежит на нас, - заявил президент страховой компании «АСКА» Александр СОСИС. - Но я искренне надеюсь, что с кубком все будет в порядке. Для нас не составит труда возместить материальные убытки. Но это ведь не просто произведение искусства – это настоящий футбольный раритет, неотъемлемая часть спортивной истории. А это по-настоящему бесценно».

Справка УНИАН. ЗАО «Украинская акционерная страховая компания «АСКА» зарегистрировано 18 марта 1996 года.

По итогам первого квартала 2009 года УАСК «АСКА» собрала страховых платежей на сумму 74 млн. 538,1 тыс. грн., страховые выплаты составили 27 млн. 408,8 тыс. грн.

Уставный фонд компании на 1 января 2009 года составил 144 млн. 584,88 тыс. грн.

Крупнейшими акционерами компании являются компания SCM Finance Limited и президент компании Александр СОСИС.

На середину августа 2008 года SCM Finance Limited принадлежало 88,6280% акций УАСК «АСКА», А.СОСИС владел 10,4411% акций компании.