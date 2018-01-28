Австралийский аэропорт разрешил расчитываться криптовалютой

19:30, 28 января 2018
Финансы
294 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеНобелевский лауреат разложил "по-полочкам" экономику Украины

Пассажиры смогут расплачиваться в аэропорту такими цифровыми валютами, как Bitcoin, Dash, Ethereum и тому подобное. Криптовалюту будут принимать в нескольких магазинах, а потом и во всех терминалах аэропорта.

В заявлении аэропорта Брисбена отмечается, что такой способ оплаты позволяет сохранить анонимность и обойтись без посредников, благодаря чему возможна низкая комиссия и выгодный обменный курс.

Напомним, что несколько украинских депутатов предложили Верховной Раде легализовать биткоины и другую криптовалюту в Украине, зарегистрировав соответствующие законопроекты.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #рынок криптовалют#биткоин валюта курс