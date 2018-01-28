Австралийский аэропорт разрешил расчитываться криптовалютой

Пассажиры смогут расплачиваться в аэропорту такими цифровыми валютами, как Bitcoin, Dash, Ethereum и прочими.

Аэропорт Брисбена в Австралии, один из крупнейших в мире, заявил о введении системы оплаты криптовалютою, сообщает Новое время со ссылкой на официальный сайт аэропорта.

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Пассажиры смогут расплачиваться в аэропорту такими цифровыми валютами, как Bitcoin, Dash, Ethereum и тому подобное. Криптовалюту будут принимать в нескольких магазинах, а потом и во всех терминалах аэропорта.

В заявлении аэропорта Брисбена отмечается, что такой способ оплаты позволяет сохранить анонимность и обойтись без посредников, благодаря чему возможна низкая комиссия и выгодный обменный курс.

Напомним, что несколько украинских депутатов предложили Верховной Раде легализовать биткоины и другую криптовалюту в Украине, зарегистрировав соответствующие законопроекты.