Криптовалюта дорожает после получения рейтинга выше, чем у биткоина.

Вторая по величине криптовалюта Ethereum приближается к историческому рекорду после того, как рейтинговое агентство Weiss присвоило этой валюте рейтинг выше, чем у биткоина.

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По данным портала CoinMarketCap, сегодня утром Ethereum дорожает на 6,2%, до 1,22 тысячи долларов (исторический рекорд составляет около 1,42 тысячи долларов), биткоин дешевел на 1,8%, до 11,57 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 2,6%, до 11,6 тысячи долларов. На бирже OKEx валюта дешевела на 1,6%, до 11,62 тысячи. А по данным портала Coindesk, биткоин снижался в цене на 2,3%, до 11,42 тысячи долларов.

Независимое американское рейтинговое агентство Weiss Ratings присвоило Ethereum рейтинг "B", тогда как биткоин получил рейтинг ниже - "C+", сообщает телеканал CNBC. Более низкую оценку биткоину агентство объяснило тем, что крупнейшая криптовалюта сталкивается с трудностями сети, что приводит к задержкам и высокой стоимости транзакций. Биткоин, передает телеканал комментарий агентства, не имеет прямого механизма для срочной модернизации своего программного кода, сообщает Прайм.

Ни одна из 74 криптовалют, по версии агентства, не получила высшую оценку "A". Высший из присвоенных рейтингов ("B"), кроме Ethereum, получила криптовалюта EOS, 9-ая по величине на криптовалютном рынке, передает телеканал.

Также, согласно данным CoinMarketCap, криптовалюта Ripple дорожает на 6,8%, до 1,38 доллара, Bitcoin Cash - на 1,6%, до 1,7 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 584,71 миллиарда долларов. Доля биткоина - примерно 33% всего рынка криптовалют, Ethereum - 20%, Ripple - 9%.

Между тем японская криптовалютная биржа Coincheck сообщила о выплате компенсации пользователям, которые пострадали после недавней атаки на биржу. В пятницу биржа остановила торги криптовалютами, кроме биткоина, на фоне сообщений СМИ о выводе с кошельков пользователей цифровых валют на сумму в несколько сотен миллионов долларов. Изначально ограничения коснулись криптовалюты NEM. По данным биржи, атака затронула 260 тысяч пользователей, им будет выплачено 523 миллиона NEM - более 500 миллионов долларов.