Кабмин выделил 700 тысяч гривень семьям погибших в Кабуле украинцев

Эти деньги выделят Министерство инфраструктуры и ряд облгосадминистраций.

Кабинет министров выделил семьям украинцев, которые погибли 20 января в результате теракта в Кабуле (Афганистан), 700 тыс. грн помощи. Об этом говорится в распоряжении правительства от 25 января 2018 года, которое опубликовано в газете «Урядовый курьер».

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Согласно документу, Кабмин обязал Министерство инфраструктуры, а также Киевскую, Кировоградскую, Луганскую, Николаевскую, Хмельницкую, Черновицкую облгосадминистрации выделить по 100 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, вечером 20 января 2018 года в Кабуле (Афганистан) группа террористов проникла в Intercontinental Hotel. По данным местных СМИ, в результате нападения погибли не менее 43 человек. Удалось спасти 126 человек, среди них 41 иностранца. Ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан".

21 января в Министерстве иностранных дел заявили, что среди погибших в результате нападения на гостиницу Intercontinental есть украинцы. Позже СМИ сообщили, что в результате атаки погибли 14 иностранцев, среди которых 9 граждан Украины, однако в МИД подтверждают гибель 7 украинцев.