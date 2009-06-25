Astrum: право конвертировать кредит несет риски для банков

Право клиентов выплачивать кредит, выданный в иностранной валюте, конвертировав его в гривню по курсу Национального банка на день уплаты по кредиту, вносит риски в деятельность банков.

Такое мнение УНИАН высказал финансовый аналитик компании Astrum Investment Management Ярослав СТЕЦЫК, комментируя внесение на рассмотрение Верховной Рады законопроекта №4666 о совершенствовании порядка предоставления кредитов.

В частности, законопроектом предусмотрено право клиентов выплачивать кредит, выданный в иностранной валюте, конвертировав его в гривню по курсу Нацбанка на день уплаты по нему. По мнению эксперта, данная норма содержит риски для банков, поскольку в проекте закона не предусмотрен механизм компенсации разницы между официальным и рыночным валютными курсами.

Я. СТЕЦЫК отметил, что рыночный курс традиционно выше, чем официальный, поэтому коммерческие банки будут нести убытки, если регулятор не начнет продавать им валюту по официальному курсу или если не разработает другой механизм компенсации.

Кроме того, эксперт отметил, что НБУ ранее обязался устанавливать официальный курс в рамках +/-2% от курса, который сложился на межбанковском валютном рынке. То есть в случае принятия данного законопроекта право конвертировать валюту не будет оказывать существенного влияния на заемщиков.

Справка УНИАН. Законопроект №4666 о совершенствовании порядка предоставления кредитов зарегистрирован в парламенте 15 июня и будет рассмотрен в Верховной Раде в ближайшее время.

Данным документом предусматривается обязать банки не изменять процентную ставку по выданным кредитам, прописывать в кредитном договоре все условия предоставления кредита, в частности его полную стоимость с учетом всех комиссий и сборов. Кроме того, законопроектом предлагается предоставить право клиентам банков выплачивать кредит, выданный в валюте, в гривневом эквиваленте по курсу НБУ на день уплаты по кредиту.