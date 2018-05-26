Новые правила кредитования, или Неумелая попытка защитить

Если бы наша страна называлась Зазеркальем, то мы бы давно вышли из кризиса, а наша экономика цвела бы буйными перспективами на международных рынках. Потому что все, что ни делает власть, осмысленно или впопыхах, делает с точностью наоборот. Нет места логике и в законах, которые пишутся вопреки устоявшимся нормам или вдогонку непоправимому.

На этой неделе народные избранники знакомятся с президентским законопроектом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка предоставления кредитов" (№4666) , он был зарегистрирован в парламенте 15 июня и на этой неделе уже роздан депутатам. В проекте закона прописаны четкие условия предоставления банками кредитных услуг населению, в частности принципы составления кредитного договора. Не оставили без внимания даже шрифт договора – хотят запретить писать очень мелко. И как будто все хорошо: в случае принятия документа права заемщиков будут реально защищены, и даже немного больше. Но некоторые принципы «заботы» вынуждают серьезно задуматься - не ведут ли они в никуда…

Неумелая попытка защитить

Перейдем к нюансам предлагаемых изменений. В первую очередь, нужно сказать о том, что законопроектом предусматривается обязать банки и другие финансовые учреждения при предоставлении кредита информировать заемщика о реальных условиях кредитования. Например, путем обязательного указания в договоре или приложении к нему детальной росписи совокупной стоимости кредита с учетом процентной ставки, стоимости всех сопутствующих услуг, других финансовых обязательств, которые связаны с получением, обслуживанием и погашением кредита.

Следовательно, если закон «выживет», будет признан факт недобросовестной работы банков с клиентами. Ни для кого не секрет, что условия кредитного соглашения зачастую не предусматривают защиту заемщика, но всегда учитывают безопасность именно банка. Еще никогда об этом в законах так жестко не заявлялось.

Второй момент - законопроектом предусматривается запретить банкам и кредитным союзам устанавливать плату за действия, которые осуществляются ими для собственной пользы, или за действия, которые осуществляются клиентом или членом кредитного союза в интересах банка или кредитного союза.

По мнению директора департамента безопасности и правовой защиты ОАО «Ерсте Банк» Александра Ярецкого, это - очевидные вещи, которые, в принципе, не нуждаются в правовом регулировании. “Почему бы тогда не запретить магазинам брать плату за вход, или коммунальным предприятиям – за предоставление счетов потребителям и т.п. Это не является общепринятой банковской практикой, такие действия могут быть квалифицированы как нечестная предпринимательская практика, что само по себе подпадает под нормы закона «О защите прав потребителей», а частные случаи такого недобросовестного поведения со стороны отдельных банков должны пресекаться регулятором, органами защиты прав потребителей, Антимонопольным комитетом, или в судебном порядке”, - отмечает эксперт.

Документом также предлагается ввести положение, запрещающее брать плату за сопутствующие услуги. Но и тут банкиры против. “При выдаче, например, ипотечного кредита, кроме банка задействованы, как минимум, страховые компании, субъект оценочной деятельности и нотариус. Участие этих лиц предусмотрено законом”, - поясняет А.Ярецкий. По его словам, на момент выдачи кредита можно спрогнозировать стоимость их услуг и сообщить об этом потенциальным заемщикам, но невозможно рассчитать, сколько будут стоить услуги страховой компании или нотариуса через год-два, а ипотечные кредиты выдаются сроком до 30 лет. “Это все равно, что требовать от продавца новенького автомобиля расписать всю последующую стоимость эксплуатации авто, включая стоимость бензина и запчастей”, - убежден банкир.

Еще одно положение законопроекта гласит следующее - с целью гарантирования прав потребителей на неизменность условий кредитования в течение срока действия договора о предоставлении кредита вводится запрет на изменение процентной ставки по нему. Но при этом хочется напомнить, что данный вопрос Нацбанк же уладил, обязав банки не повышать проценты. Возможно, для надежности в проекте закона решили продублировать решение НБУ, но только, кто будет гарантировать выполнение этого пункта закона и как будем наказывать нарушителей, прописать забыли.

Как утверждает А.Ярецкий, защиту заемщиков от неправомерных, необоснованных изменений некоторыми банками ставок по кредитам необходимо осуществлять путем поддержки и поощрения заемщиков к отстаиванию своих прав в судебном порядке и формирования единой судебной практики по таким категориям споров.

Четвертая положительная позиция - банкам и другим финансовым учреждениям запрещается при внесении в договор детальной росписи совокупной стоимости кредита осложнять прочтение текста, то есть, использовать меньший размер шрифта. Однако пик кредитование в 2008 г., когда, вероятно, и были случаи сокрытия банками условий договора за нечитабельным шрифтом, прошел. Значит, думаем на перспективу, но что будет с явно обманутыми ранее именно при использовании этой хитрости? Как отметила заместитель начальника управления розничного бизнеса АБ «Экспресс-банк» Наталия Уманская , в законопроекте не прописаны условия внедрения отдельных статей. «Поэтому, в случае принятия данных изменений в действующее законодательство они, очевидно, будут распространяться на все кредитные договоры», - считает эксперт.

В то же время, по мнению заместителя начальника управления развития розничного бизнеса АКБ “Индустриалбанк” Константина Варнина, закон не будет иметь обратного действия, то есть, будет распространяться лишь на кредитные соглашения, которые будут заключены после принятия данной законодательной нормы.

Банки могут обидеться…

Последняя положительная новость для заемщиков заключается в том, что ему гарантируется право погашать обязательство по валютному кредиту национальной валютой по официальному курсу, установленному Национальным банком на день осуществления платежа. Но это положение несет риски для банков.

Предоставление клиентам банков права выплачивать кредит в иностранной валюте, конвертировав его в гривню, вносит риски, в первую очередь, для банка, поскольку в законопроекте не предусматривается механизм компенсации разницы между официальным и рыночным валютными курсами, утверждает финансовый аналитик компании Astrum Investment Management Ярослав Стецык. “Рыночный курс доллара США исторически выше официального курса НБУ, поэтому коммерческие банки будут иметь убытки, если Нацбанк не будет продавать им валюту по официальному курсу, или если не будет разработан другой механизм компенсации”, - считает эксперт.

Это мнение разделяет и А.Ярецкий. “Возможность погашения валютных кредитов в национальной валюте по курсу НБУ приведет к прямым потерям банков за счет курсовой ризницы, из-за отличия коммерческого курса и официального обменного курса Нацбанка”, - отмечает эксперт. По его мнению, законопроект не дает ответа на вопрос, за счет чего банкам будут компенсированы такие убытки.

Есть и обратная сторона медали. Ввиду того, что Нацбанк ранее обязался устанавливать официальный курс в границе +/-2% от курса, который сложился на межбанковском валютном рынке, принятие данного документа не будет иметь существенного влияния на заемщиков, говорит Я. Стецык.

Н.Уманская подчеркивает - банковские кредиты должны закрываться именно в той валюте, в которой они были выданы. “Если заемщик платит взносы в другой валюте, то банк должен выйти на валютные торги и купить именно ту валюту, в который этот кредит был предоставлен. Обычно, валютные ресурсы банки покупают на межбанковском валютном рынке, где курс всегда выше официального”, - отмечает она. Однако, по ее словам, механизм, недавно внедренный Нацбанком относительно аукционов по продаже валюты «по своему» курсу, не решает проблему, поскольку нет алгоритма проведения день в день операции по внесению средств на погашение кредита и покупки за средства клиента валюты. Следовательно, вопрос практического внедрения этой нормы остается открытым.

К.Варнин считает, что “официальный курс Национального банка часто не совпадает с рыночным курсом и может быть заниженным. С другой стороны, валютные кредиты отображаются на балансе по курсу НБУ, поэтому при погашении таких кредитов убытки в банке по балансу не возникнут”.

Помахали кулаками после боя

Следует отметить также, что достаточно много положений законопроекта дублируют давно закрепленные в законодательстве нормы. Как отметил А. Ярецкий, положение об одностороннем изменении процентов в кредитном договоре уже предусмотрено статьей 525 Гражданского кодекса Украины. Но и это еще не все. “Вопрос возможности изменения процентной ставки по кредиту уже урегулирован п.4 статье 11 Закона Украины «О защите прав потребителей», согласно которой в договоре о предоставлении потребительского кредита может отмечаться, что процентная ставка по кредиту может изменяться в зависимости от изменения учетной ставки Нацбанка или в других случаях”, - говорит банкир. А норма об информировании клиента относительно дополнительных расходов при получении кредита регулируется постановлением НБУ №168 от 10 мая в 2007 г., отмечает Н. Уманская.

Как вывод, закон не решает по существу ни одной проблемы, которые в нем намечены, считает А. Ярецкий.

В целом, во внесении данного законопроекта на рассмотрение парламентариев есть что-то популистское, поскольку положения об облегчении заемщикам условий оплаты кредитов подаются без учета последствий для кредитных учреждений, отмечает Я.Стецык.

Авторы законопроекта, очевидно, пытаются одним махом решить все наболевшие проблемы, особенно клиентов банка. Но, первый вопрос – почему сейчас, а не полгода назад, когда заемщики бились в лихорадке, где найти валюту для погашения займа, и позже, когда разница между официальным и наличным курсами была огромной? Второй вопрос – законопроект уж прямо особой выгоды для клиентов не предусматривает, но имеет определенные негативные последствия для банков, как поступят последние и так «обезглавленные» кризисом? Не трудно спрогнозировать, что финучреждения будут всеми силами противостоять принятию такого закона, и нужно признать, у них есть на то основания…

Юлия Главацкая (УНИАН)