Гривня начала неделю со значительного укрепления

Котировки гривни на межбанке к середине торгов установились на уровне 28,20/28,23 грн/долл. С открытия торгов гривня укрепилась по отношению к доллару на 26 копеек.

В понедельник, 29 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 28,20/28,23 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, с открытия торгов гривня укрепилась по отношению к доллару на 26 копеек.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 35,00/35,04 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,5008/0,5017 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 28,2574 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 264 сделки на сумму 129,06 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 26 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 28,47/28,50 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 35,39/35,41 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,5079/0,5089 грн/рубль.