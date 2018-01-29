В Украине выпустят монеты с "киборгами" (фото)

14:01, 29 января 2018
Финансы
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В Украине появятся новые монеты с военной тематикой / фото УНИАН
фото bank.gov.ua

Как сообщается на сайте НБУ, монета «Защитникам Донецкого аэропорта» из сплава на основе цинка номиналом 10 гривень будет выпущена в январе. Тираж выпуска составит 1 миллион экземпляров. 

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк в 2016 году реализовал 1,13 млн памятных монет на общую сумму 170 млн грн, что вдвое превышает доход от реализации памятных монет в 2015 году.

Всего в 2016 году НБУ ввел в обращение 47 памятных монет (37 наименований), из которых одна золотая, 15 серебряных, 30 монет из нейзильбера и одна биметаллическая.

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Теги: #новые серии монет#монеты с киборгами