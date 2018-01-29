В Украине выпустят монеты с "киборгами" (фото)
14:01, 29 января 2018Финансы
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Памятная монета из сплава на основе цинка номиналом 10 гривень будет выпущена в январе тиражом в 1 миллион экземпляров.
В Украине появятся новые монеты с военной тематикой / фото УНИАН
Национальный банк Украины планирует выпустить памятную монету, посвященную защитникам Донецкого аэропорта.
фото bank.gov.ua
Как сообщается на сайте НБУ, монета «Защитникам Донецкого аэропорта» из сплава на основе цинка номиналом 10 гривень будет выпущена в январе. Тираж выпуска составит 1 миллион экземпляров.
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Как сообщал УНИАН, Национальный банк в 2016 году реализовал 1,13 млн памятных монет на общую сумму 170 млн грн, что вдвое превышает доход от реализации памятных монет в 2015 году.
Всего в 2016 году НБУ ввел в обращение 47 памятных монет (37 наименований), из которых одна золотая, 15 серебряных, 30 монет из нейзильбера и одна биметаллическая.
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