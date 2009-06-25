Через 2 месяца банки начнут увеличивать объемы кредитования

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает, что через 2 месяца украинские банки начнут увеличивать количество выдаваемых кредитов, поскольку банковская система постепенно приходит в норму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на совещании с административно-хозяйственным активом Львовской области.

«Еще пара месяцев, и банковская система будет способна кредитовать», - сказала премьер-министр.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день позитивным является тот факт, что объемы депозитных вкладов в банках постепенно увеличивается.

Как сообщал УНИАН, 17 июня в ходе совместного заседания при участии руководства Национального банка Украины и коммерческих банков Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отметил позитивную тенденцию в увеличении депозитов населения. Так, по его информации, если в марте текущего года отток вкладов населения составил 4,9 млрд. грн., то в апреле прирост составил 1,2 млрд. грн., в мае – 1 млрд. грн., и за 15 дней июня – 2,2 млрд. грн., что в целом составляет 4,4 млрд. грн.