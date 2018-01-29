Украина получит $1,9 миллиарда транша МВФ в течение года – Fitch

По оценкам рейтингового агентства, постоянное взаимодействие с МВФ и другими международными партнерами остается ключевым для обслуживания госдолга нашей страны.

Украина получит следующий транш кредита Международного валютного фонда в размере около 1,9 миллиарда долларов в течение этого года, считают в международном рейтинговом агентстве Fitch Ratings.

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Как отмечается на сайте агентства, постоянное взаимодействие с МВФ и другими международными партнерами остается ключевым для обеспечения доступа Украины к официальному и внешнему финансированию для обслуживания госдолга в 2020-2021 годах.

Также в Fitch отметили, что выдвижение действующего руководителя Национального банка Украины Якова Смолия на этот пост на постоянной основе должно снизить неопределенность относительно устойчивости и независимости политики регулятора.

По оценкам агентства, повышение Нацбанком учетной ставки свидетельствует о том, что регулятор по-прежнему сосредоточен на устойчивом снижении инфляции в рамках запланированного перехода к таргетированию инфляции.

Справка УНИАН. МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 миллиарда долларов. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 миллиарда долларов.

26 января президент Украины Петр Порошенко заявил о выполнении страной 80% требований Международного валютного фонда и подчеркнул, что ожидает получение пятого кредитного транша в апреле.

По информации МВФ, для получения очередного транша Украине необходимо обеспечить соответствие пенсионной реформы целям сотрудничества, принять закон о приватизации, привести тарифы на газ в соответствие с импортным паритетом, создать антикоррупционный суд и принять бюджет на 2018 год с дефицитом не более 2,5% ВВП.

По прогнозам Национального банка, в 2018 году Украина получит от МВФ до 2 миллиарда долларов, а не 3,5 миллиарда долларов, как ожидалось ранее.