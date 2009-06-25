БГ Банк: инфляция может спровоцировать девальвацию гривни

До конца лета гривня может девальвировать относительно основных иностранных валют за счет повышения уровня инфляции в стране. Такое мнение УНИАН высказал директор департамента казначейства «БГ Банка» Виктор ЕРАСОВ.

Эксперт не исключает возможности укрепления гривни до конца лета, однако существуют факторы, которые будут препятствовать этому процессу.

«С одной стороны, регулятивные действия НБУ направлены на то, чтобы стимулировать банки продавать валютные позиции и уменьшать резервы в инвалюте», - говорит В. ЕРАСОВ. По его мнению, этот фактор будет оказывать положительное влияние на валютный рынок.

В то же время он отметил, что существует такое понятие, как накопленная инфляция, которая стремительно набирает обороты. Все это ведет к удорожанию топлива и горюче-смазочных материалов. В свою очередь, это спровоцирует рост цен на другие продукты и товары. «В условиях роста инфляции речь об укреплении гривни идти уже не сможет», - подчеркнул эксперт.

Имеется еще один, не менее важный фактор, который проявится осенью. Речь идет об объемах погашений по внешним займам украинской экономики, отметил В. ЕРАСОВ. В случае, если удастся договориться о реструктуризации этих кредитов, отток валюты из страны будет небольшим и курс останется стабильным. «Тем не менее, учитывая сложность ситуации на внешних рынках, кредиторы вряд ли пойдут на масштабную реструктуризацию. Возвращать придется много денег», - сказал банкир. По его словам, это может привести к дефициту иностранной валюты, что напрямую повлияет на ее стоимость.