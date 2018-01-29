В Нацполиции заявили о необходимости запретить криптовалюты в Украине

В связи с неурегулированностью статуса криптовалют в Украине злоумышленники активно используют их для сокрытия преступлений.

В случае неспособности в ближайшее время урегулировать статус криптовалюты в Украине, государство должно официально запретить её оборот.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины со ссылкой на слова руководителя Департамента киберполиции Сергея Демедюка.

«В случае неспособности ближайшее время урегулировать статус криптовалюты в Украине, государство должно официально запретить её оборот. Чтобы каждый знал о том, что, покупая или продавая криптовалюту на территории Украины, он рискует потерять свои финансовые вложения безвозвратно, не имея права на защиту и возмещение ущерба», - заявил Сергей Демедюк.

При этом он добавил, что киберполиция готова к сотрудничеству для легализации и урегулирования криптовалютных технологий в Украине.

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В сообщении также сказано, что киберполиция поддерживает идею легализации криптовалюты в Украине, процесса ее майнинга и идеи использования технологии Blockchain в государственном и частном секторах.

«Сегодня возникла необходимость как можно быстрее урегулировать на законодательном уровне вопросы, связанные с использованием криптовалют, а также внедрения необходимого налогообложения операций по покупке и продаже криптовалюты. Кроме того, необходимо определить соответствующие правила функционирования украинских криптовалютных бирж и пунктов обмена криптовалют», - заявил руководитель Департамента киберполиции.

Сообщается, что из-за неурегулированного статуса криптовалют в Украине злоумышленники активно используют их для анонимизации своих преступных действий, а граждане становятся жертвами мошенников во время операций с криптовалютой, не имея при этом полноценной защиты со стороны правоохранительных органов.

Сергей Демедюк также добавил, что все операции с криптовалютой в Украине должны быть с обязательной идентификацией владельца криптовалютного кошелька, поскольку основной проблемой правоохранительных органов в мире является именно подтверждение права собственности лица на кошелек, а, следовательно, и признание его потерпевшей стороной.