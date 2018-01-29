В Нацполиции заявили о необходимости запретить криптовалюты в Украине

14:51, 29 января 2018
Финансы
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Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины со ссылкой на слова руководителя Департамента киберполиции Сергея Демедюка.

«В случае неспособности ближайшее время урегулировать статус криптовалюты в Украине, государство должно официально запретить её оборот. Чтобы каждый знал о том, что, покупая или продавая криптовалюту на территории Украины, он рискует потерять свои финансовые вложения безвозвратно, не имея права на защиту и возмещение ущерба», - заявил Сергей Демедюк.

При этом он добавил, что киберполиция готова к сотрудничеству для легализации и урегулирования криптовалютных технологий в Украине.

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В сообщении также сказано, что киберполиция поддерживает идею легализации криптовалюты в Украине, процесса ее майнинга и идеи использования технологии Blockchain в государственном и частном секторах.

«Сегодня возникла необходимость как можно быстрее урегулировать на законодательном уровне вопросы, связанные с использованием криптовалют, а также внедрения необходимого налогообложения операций по покупке и продаже криптовалюты. Кроме того, необходимо определить соответствующие правила функционирования украинских криптовалютных бирж и пунктов обмена криптовалют», - заявил руководитель Департамента киберполиции.

Сообщается, что из-за неурегулированного статуса криптовалют в Украине злоумышленники активно используют их для анонимизации своих преступных действий, а граждане становятся жертвами мошенников во время операций с криптовалютой, не имея при этом полноценной защиты со стороны правоохранительных органов.

Сергей Демедюк также добавил, что все операции с криптовалютой в Украине должны быть с обязательной идентификацией владельца криптовалютного кошелька, поскольку основной проблемой правоохранительных органов в мире является именно подтверждение права собственности лица на кошелек, а, следовательно, и признание его потерпевшей стороной.

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Теги: #криптовалюта в Украине