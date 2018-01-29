Нидерланды в опасности: хакеры атаковали основные финучреждения страны

Хакеры атаковали банки, налоговую и таможенную службу Нидерландов.

Хакеры атаковали три нидерландских банки, налоговую и таможенную службу страны, сообщает Европейская правда со ссылкой на нидерландский портал NOS.

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В понедельник от DDoS-атаки пострадал сайт налоговой и таможенной службы. В течение атаки, которая продолжалась около десяти минут, сайт был плохо доступным.

Утром банк Rabobank сообщил, что за хакерские атаки не работает его мобильный и интернет-банкинг.

На выходных хакерским атакам подверглись крупнейшие банки Нидерландов ABN Amro и ING. В понедельник эти две банки возобновили работу своих сервисов.

Представитель Центрального банка Нидерландов назвал эти атаки исключительными.

"Казалось, что все было в порядке после крупной DDoS-атаки на ING в 2013 году. Теперь нам явно нужно реагировать и мы обсуждаем это с банками", - отметил представитель банка.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Нидерландов шпионили за российскими хакерами, которые взломали штаб Клинтон.