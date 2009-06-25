Повышение "минималки" - политический шаг

Эксперты считают намерение Верховной Рады поднять минимальную зарплату до уровня прожиточного минимума, скорее, политическим, чем экономическим шагом. Таковы данные проведенного агентством УНИАН опроса.

Так, директор экономических программ центра Разумкова Василий ЮРЧИШИН отмечает: “Оппозиция, с одной стороны, много говорит, что бюджет раздут, с другой – принимает решение, которое еще больше расширяет бюджет. Это типичный пример двойных стандартов действий оппозиции. Поэтому экономические решения сегодня на вторых-третьих планах, зато впереди – политические».

«От повышения прожиточного минимума в экономической среде не добавится позитива. Скорее, возрастет задолженность по зарплате. В случае реального осуществления этого шага произойдет значительный наличный выход денег, что приведет к инфляционным процессам. По моему мнению, парламентское решение имеет опосредствованное отношение к экономике», - заметил эксперт.

С этим мнением согласился директор Центра антикризисных исследований Ярослав ЖАЛИЛО, который заметил: «Решение однозначно политическое. Серьезного обоснования ему не вижу. Повышать прожиточный минимум нужно, это однозначно – но не сейчас. Ведь оно не ко времени, и не будет работать на преодоление последствий кризиса».

Последствия этого шага эксперт считает «скорее негативными. Где брать деньги? Разве через расходы. Тогда должны поднять зарплату и предприниматели. А из-за этого больше будут увольнять работников в частной сфере».

По мнению эксперта Школы политической аналитики при Киево-Могилянской академии Сергея КИСЕЛЁВА, «это решение, скорее, политическое, чем экономическое. В Украине долгое время была погоня по эфемерным социальным стандартам – в частности, за повышением прожиточного минимума, минимальной зарплаты. В то время как в Европе пытаются увеличить средний уровень жизни, чтобы как можно меньше людей получали зарплату значительно выше прожиточного минимума».

К тому же, сказал он, «во времена мирового кризиса некоторые страны даже уменьшают эти стандарты. В частности, Латвия (в которой раньше на 10% рос ВВП, а в настоящее время бурлит кризис) на прошлой неделе приняла решение о сокращении зарплаты для бюджетников на 20%, вдвое снизила выплаты на ребенка».

С.КИСЕЛЕВ не исключил, что «если Украина сегодня и дальше будет повышать стандарты, то завтра нечем будет их покрывать. Не стоит принимать популистские решения, тем более, что сейчас инфляция тормозится (сейчас она вдвое ниже, чем в прошлом году) – если в январе 2009 года она составляла 2,9%, то в мае – всего 0,5%. Так что острой необходимости в таком решении нет. Сейчас главное – сохранение существующих зарплат, рабочих мест».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 июня. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» (относительно размеров прожиточного минимума и размера минимальной заработной платы).

Не голосовала в полном составе фракция БЮТ.

Данным законопроектом предусматривается утвердить на 2009 год прожиточный минимум на 1 человека в расчете на месяц в размере 808 грн., с 1 октября – 848 грн., и для тех, кто относится к основным социальным и демографическим группам населения: детей в возрасте до 6 лет – с 1 июля 727 грн., с 1 октября – 764 грн.; детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 июля – 930 грн., с 1 октября – 987 грн.; трудоспособных лиц: с 1 июля – 860 грн., с 1 октября – 900 грн.; лиц, утративших трудоспособность: с 1 июля – 644 грн., с 1 октября – 674 грн.

Также законопроектом предусмотрено установить с 1 июля 2009 года размер минимальной зарплаты 825 грн., с 1 октября – 864 грн. и с 1 декабря – 900 грн. в месяц.