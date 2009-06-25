Будет создан общественный совет участников рынков финансовых услуг

Объединения участников рынков финансовых услуг сегодня подписали Меморандум о создании общественного совета при Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг).

Как передает корреспондент УНИАН, инициаторами и учредителями общественного совета выступили Лига страховых организаций Украины, Общество актуариев Украины, Национальная ассоциация кредитных союзов Украины, Украинская ассоциация администраторов пенсионных фондов и Ассоциация «Страховой бизнес».

«Мы задекларировали общие положения нашей деятельности, которая будет направлена на консолидацию усилий рынка, на создание прозрачных условий деятельности, на создание законодательного поля, защиту интересов потребителей страховых услуг, на осказание влияния на решения, принимаемые регуляторными органами, в частности Госфинуслуг, на взаимодействие с Госфинуслуг, в целом на принятие решений, которые полезны сегодня для наших рынков», - отметил президент Лиги страховых организаций Украины Александр ФИЛОНЮК.

По его словам, к данной инициативе уже в ближайшее время присоединятся и другие объединения участников рынка финансовых услуг.

«Основной мотив - это консолидация рынка. На сегодня мы разъединены, неэффективны в общих усилиях в отношении органов государственной власти по проведению тех или иных решений. Мы увидели, что в текущей ситуации судьба одного сегмента финансового рынка в значительной степени зависит от судьбы других сегментов. Поэтому отдельно решать проблемы сегодня неактуально. Сегодня проблемы нужно решать общими усилиями», - подчеркнул А.ФИЛОНЮК.

В свою очередь председатель Ассоциации «Страховой бизнес» Игорь ЯКОВЕНКО отметил, что в настоящее время общественные советы работают при большом количестве органов власти и работают достаточно эффективно. При этом основная цель работы общественного совета заключается в обеспечении тесного сотрудничества органа власти, в данном случае Госфинуслуг, с общественностью и представителями объединений участников рынка.

По словам президента Национальной ассоциации кредитных союзов Украины Петра КОЗИНЦА, создание общественного совета позволит, с одной стороны, в большей степени понимать проблемы, существующие на рынках финансовых услуг, с другой стороны, рассчитывать на поддержку участников рынков в продвижении тех или иных инициатив.

«Наша задача - консолидировать рынок и координировать свою деятельность, это с одной стороны. С другой, этот совет должен подставлять плечо там, где это нужно государству, а там, где это необходимо и где рынок считает действия (регулятора – УНИАН) неправильными, - указать регулятору, что именно рынок сегодня не устраивает. То есть это мост между государством и самим рынком», - сказал П.КОЗИНЕЦ.

Кроме того, по словам председателя правления Общества актуариев Украины Юрия ИВАНЬКО, создание совета особенно актуально с учетом изменения структуры Госфинуслуг.

«Сегодня создаются единые для всех участников рынка департаменты лицензирования, методологии, и если раньше рынки были разделены и каждый директор департамента следил за своим финансовым рынком, то на сегодняшний день идет унификация процедур для разных участников рынка, и, конечно же, создание такого единого органа (общественного совета – УНИАН) на сегодняшний день как никогда актуально», - подчеркнул Ю.ИВАНЬКО.

Также, по мнению инициаторов создания общественного совета, какая форма консолидации участников рынков финансовых услуг позволит более эффективно бороться с последствиями финансового кризиса.

«Мировой кризис имеет окраску финансового, с ним бороться самостоятельно каждый из рынков финансовых услуг практически не в состоянии. Поэтому, объединив усилия, мы сможем успешнее нивелировать последствия этого кризиса, ну и самое главное - обеспечить права наших клиентов» - отметил заместитель директора АПФ (администратор пенсионного фонда) «Центр персонифицированного учета» Юрий БУРКОВ.

До 15 июля планируется провести учредительное собрание общественного совета, утвердить устав, другие документы, и до сентября завершить регистрацию и начать работу.