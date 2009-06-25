Банкиры позитивно оценивают ограничения валютных кредитов
Для физических лиц
Банкиры позитивно оценивают введение ограничений на валютное кредитование физических лиц. Об этом заявили опрошенные УНИАН банкиры.
«Ограничение валютных кредитов для физических лиц полностью оправдано, поскольку та легкость доступа к валютным кредитам, которая была на украинском рынке в последние годы, оказалась большой ошибкой. А на ошибках нужно учиться - и заемщикам, и банкам, и государству», - считает председатель правления "Кредобанка" Иван ФЕСЬКИВ.
Заместитель директора департамента корпоративного бизнеса АКБ «Форум» Ирина ЧАНЦЕВА считает, что запрет кредитования физических лиц в валюте позволит существенно уменьшить зависимость заёмщиков, которые не имеют доходов в иностранной валюте, от колебаний курса иностранных валют, также позволит сократить зависимость банковской системы от ресурсов в иностранной валюте и повысить стабильность национальной валюты в глазах населения.
«Фактически, при кредитовании банком заёмщиков - физических лиц, которые не имеют валютной выручки или доходов в иностранной валюте, банк принимает на себя существенную долю валютного риска, и соответственно, риска невозврата кредитных средств», - подчеркнула И.ЧАНЦЕВА.
Как сообщал УНИАН, 23 июня Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью преодоления негативных последствий финансового кризиса», которым запрещается валютное кредитование физических лиц на непроизводственные цели.