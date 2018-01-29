Доходы ПФ необходимо увеличить за счет детенизации экономики – Рева

Доходы Пенсионного фонда от ЕСВ после проведенных мер по борьбе с теневой экономикой увеличились за прошлый год на 40%.

Доходы Пенсионного фонда Украины необходимо увеличить путем детенизации экономики, поскольку около 11,5 миллиона работающих украинцев не платят налоги, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на главу ведомства Андрея Реву.

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"По нашим подсчетам, 12,5 миллиона украинцев платят ЕСВ (единый социальный взнос- УНИАН), 3,5 миллиона работают и не платят. Более 2,5 миллиона человек из них работают на селе в индивидуальных крестьянских хозяйствах - ни копейки не платят. Еще 2 миллиона граждан - безработные. Вместе это 18 миллионов человек. Где еще 8 миллионов? Это так называемый резерв теневой экономики. Как увеличить количество плательщиков? Надо этот резерв детенизировать", - отметил министр.

По его словам, после проведенных правительством мер с целью детенизации в 2017 году, доходы в Пенсионный фонд от ЕСВ увеличились за прошлый год на 40%.

"Мы планировали, что у нас поступления вырастут на 30 миллиардов гривень, а они выросли почти на 47 миллиардов гривень. За эти средства мы провели повышение пенсий с 1 октября 2017 года. Мы не напечатали эти деньги, не одолжили их у МВФ, не увеличили дотации из бюджета - мы вывели их из тени ", - заявил Рева.

Как сообщал УНИАН, сумма выплат Пенсионного фонда Украины в 2017 году составила 291,5 миллиарда гривень (с учетом проведенной в декабре 2017 года выплаты пенсий января 2018 года в сумме 10,0 миллиарда гривень), что на 13%, или 38,1 миллиарда гривень больше, чем за 2016 год.

В бюджет Пенсионного фонда Украины за 2017 год из всех источников финансирования поступило 292,4 миллиарда гривень, из которых собственные поступления составили 158,3 миллиарда гривень, что на 47,2 миллиарда гривень больше по сравнению с 2016 годом.

Закон о пенсионной реформе был принят Верховной Радой 3 октября и вступил в силу 11 октября 2017 года. Этим документом введены требования к минимальному страховому стажу для выхода на пенсию и повышена пенсия 9 млн пенсионерам на сумму от 200 до 1000 гривень.