Парламент планирует упростить порядок реорганизации банков

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающийся особенностей проведения мер финансового оздоровления банков».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 237 из 439 народных депутатов, зарегистрировавшихся в сессионном зале.

Данным законопроектом предусматривается упростить порядок реорганизации банков, уменьшить уставный капитал банка при выполнении плана финансового оздоровления в рамках процедуры введения временной администрации.

Также предусмотрено, что в случае, если размер капитала банка, определенный по результатам аудита, является меньше размера уставного капитала, временный администратор обязан в течение трех дней с даты согласования Нацбанком решения временного администратора об уменьшении уставного капитала такого банка внести соответствующие изменения в устав банка, участие в капитализации которого берет государство.

Законопроектом предусматривается продлить до 1 января 2013 года необложение налогом вкладов физических лиц в банковские и небанковские финансовые учреждения.