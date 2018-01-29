Валюта дешевеет: гривня растет на межбанке и в курсах НБУ

Официальный курс НБУ на 30 января: 100 USD – 2824,6515 гривни; 100 EUR – 3496,6361 гривни; 10 RUR – 5,0180 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 30 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2824,6515 (29 января – 2854,8638)

100 EUR – 3496,6361 (29 января – 3550,3086)

10 RUR – 5,0180 (29 января – 5,1136)

Читайте такжеВ Украине выпустят монеты с "киборгами" (фото)

Как сообщает УНИАН, 29 января котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 28,19/28,22 гривни/доллар.

С открытия торгов гривня укрепилась по отношению к доллару на 27 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 34,83/34,87 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4998/0,5007 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 28,2465 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 592 сделки на сумму 333,24 миллиона долларов.